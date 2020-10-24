中國河南一名27歲女醫生小艾（化名）自爆，某日該院副院長將她叫進辦公室，並稱自己重聽，請她靠近說話，沒想到下秒突然被強壓在床上，強行脫下衣服性侵得逞，事後更以此威脅，發生關係多達20多次，最後忍無可忍才因此報案。不過警方調查發現，兩人其實是不正當男女關係，當局立刻撤銷調查，女醫生不服續提申訴，上月23日獲重新立案，目前仍在偵辦中。

小艾今年在網路上PO文指控遭副院長性侵，她回憶說：「我走到他面前，他突然把我強行抱住，我激烈反抗、掙扎，將他後背抓傷，還咬傷他的手。但他用力把我按壓在床上，強行扒下我的衣服，性侵了我。」。

小艾的貼文引起伊川縣委縣政府高度重視，立即要求相關部門聯合調查。警方調查後發現，事實似乎與小艾指控遭性侵不符，經查，2人2019年7月至12月多次發生性關係，小艾12月間曾兩度找副院長的妻子談判，告知對方2人是真心相愛，要求正宮離婚，雙方因此發生爭執。

由於無證據證明副院長的犯罪事實，伊川縣公安局今年4月間決定撤銷此案。但伊川縣衛健委調查後認為，2019年7月至12月期間，副院長在仍有婚姻關係期間，先後多次與下屬小艾發生不正當男女關係，造成嚴重不良影響，依據相關規定，給予王姓副院長撤職處分。小艾不服持續申訴，上月23日獲重新立案，目前仍在偵辦中。

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(中時新聞網)