外交部昨（23）日表示，我駐美國代表處1職員確診新冠肺炎，目前仍持續居家隔離，外館已為與此職員有接觸史的職員安排接受檢測，並自確診日起自主隔離14天，並實施遠距辦公。駐美代表蕭美琴今日表示，自己和幾位同事到診所檢驗，結果為陰性，提醒大家注意身體健康。對此，網友直呼「戰貓有九條命的，不怕！」

該職員周一晚間出現輕微發燒症狀後，隨即前往醫院檢測，並通報外館緊急應變小組，之後經採檢確診。外館已為與此職員有接觸史的職員安排接受檢測，自確診日起自主隔離14天，並實施遠距辦公，也立即進行辦公區域消毒作業，要求全程戴口罩上班，在不影響公務下持續進行分組輪流上班。

此外，為確保民眾防疫安全，也已進行領務區域全面消毒工作，駐美代表處將暫停領務櫃檯服務，恢復時間將另外在官網公告。

蕭美琴今日在臉書感謝立委邱議瑩、張廖萬堅寄給她的愛心防疫用品，除了有漂亮的造型口罩，還有國慶典禮紀念品，並說因有同事卻診，自己也到診所採檢，結果陰性。

網友除了提醒蕭美琴保重身體，也紛喊加油，「台灣外交的第一線戰將」「謝謝美琴大使！有妳幫台灣在美國發聲，真的感覺很踏實」「戰貓有九條命的，不怕！」不過蕭美琴PO出的照片，意外和總統蔡英文「同框」，網友直喊「戰貓與英喵同框！」「不知道為什麼，就是想幫他（蔡）加副貓耳朵」。

(中時新聞網)