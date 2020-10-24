「小皇帝」詹姆斯真的要把湖人衛冕大業交到「一眉哥」安東尼戴維斯手上了嗎？安東尼戴維斯最近接受《ESPN》訪問自爆，「詹姆斯告訴我，這是你的球隊了，也是你的時間了，他的感覺就像是說他已經滿足了，就算他今天退休也能接受。」

聽到詹姆斯在奪下湖人隊史第17冠後告訴他這番話，才拿生涯首冠的安東尼戴維斯，當然不可能就此滿足，因為在他心中的願望還有不少，「我還想要多拿幾次總冠軍，贏得幾次MVP，甚至多出幾雙代言球鞋。」看來他真的很貪心。

或許安東尼戴維斯應該仔細想想，詹姆斯真的有可能這麼快就把球隊實權轉到他的手上嗎？畢竟詹皇的終極目標還是成為史上最偉大的球員，距離喬丹還差兩枚冠軍戒的當前，詹皇還需帶領湖人拿下更多總冠軍，才有可能真正追上喬丹。

反正安東尼戴維斯目前才27歲，未來還有很多時間完成他心中的目標，當前他最重要的課題，就是趕緊決定到底要跟湖人完成怎樣的續約動作，他現在可以選擇跟湖人簽約2或3年，不管他最後做出怎樣決定，都會影響以後NBA整體戰局。

(中時 )