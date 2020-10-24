前高雄市市長韓國瑜日前發文力挺《中天新聞台》，迅速獲得超過10萬個讚，網路號召力驚人，也被部分人士解讀為參選國民黨黨主席信號。國民黨高雄市黨部書記長蕭金龍表示，去年底至今年初加入國民黨的高雄韓粉約一千餘人，全台加總實際數字雖得問黨中央，但人數也沒那麼誇張；而這些響應台南市議員謝龍介入黨的韓粉，因黨齡未滿一年，也不具明年黨主席投票權。

蕭金龍接受香港媒體《中評社》訪問，認為外界將韓國瑜對時政的關心視作將復出或將參選黨主席，恐怕「扯太遠」，而且恐怕多是在「敲邊鼓」。蕭強調，下屆黨主席勝出者，能否帶領黨並獲取黨員信任與信心才是關鍵。

至於韓國瑜到底會不會出來選黨主席？蕭金龍直言，若真有要選他們應該第一時間知道，但迄今都沒消息，可見現在各種傳聞，都是外面在謠傳、揣測，他認為多是在「敲邊鼓」

談到去年11月謝龍介登高一呼入黨的「上萬韓粉」，蕭金龍坦言：「應該不至於。」蕭指出，雖然去年底至今年初確有不少韓粉入黨，但就高雄市黨部統計約一千餘人，全台加總實際數字得問黨中央，但「影響有限」，並沒有到足以改變結構或左右選舉這麼誇張。此外，根據規定須黨齡滿一年方能投票，因此這群入黨韓粉不具有明年3月7日黨主席投票權。

(中時新聞網)