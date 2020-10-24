《頁面調度》展出現場。（鄧博仁攝）

《頁面調度》展出現場。（鄧博仁攝）

李俐亞展出的手工書。（鄧博仁攝）

劉耀斌展出的手工書。（鄧博仁攝）

周貞君展出的手工書。（鄧博仁攝）

陳玥羽展出的手工書。（鄧博仁攝）

在影像資訊爆炸且「人手一機」的時代，拍照簡單許多，而閱讀似乎更加的快速且便利。手機一滑，可以從台灣出發到全世界遨遊，透過閱讀觀看者自行決定觀看的順序與作者，但這樣往往容易忽略的是，創作者經過事前整理拍攝主題的脈絡。一本書的誕生，需要縝密的企畫、編輯，結合了作者與編輯、設計的思想與巧思，設計完後，透過專業的印刷控制與裝幀，才能誕生了一本書，觀看者可依作者及編輯群的脈絡優遊其中，瞭解作者最終在書中想傳達的故事、思想、攝影場景、時間，影像語言後，在賦予新的意義。

為了探索攝影的各種可能性以及藝術家書籍（Artist′s Book）的美學實踐，田園城市風格書店將即日起至11月1日期間，推出《頁面調度》(page en scène)計畫，邀請25位攝影創作人共同展出屬於自己的手工攝影書，引領大家認識「書」的設計介入「攝影」之後的反應。同時規畫獨立展區展出「藝術家書籍文獻庫」有關河流的當代藝術家書籍，展開一場與河流的對話。

本次展覽由「李俐亞 LIYA Space ／ 獨立空間 Independent space 」與「藝術家書籍文獻庫 Artists’ Books Archive PAPER MATTER｜Artists books Atelier 」共同合作執行，此展試圖描繪一個 「攝影 ／ 書」 的知識模型：一個語言系統，抑或描述一個想法或事件的記憶術。

李利亞常以攝影手作方式，運用隨手可得的材料把影像帶出冷漠的相紙和資料夾，在日常中重現魅力，並透過策辦藝術工作坊、展覽交流等方式，以手工書的方式呈現在觀者的眼前，她的作品融合「攝影作品」、「攝影書」與「手作質感」的特色。

藝術家書籍文獻庫總監暨此次展覽的共同策展人蔡胤勤 ，目前創作及生活在台北，畢業於臺灣藝術大學視覺傳達設計學系、交通大學應用藝術研究所 。2018 年甫成立 PAPER MATTER 藝術單位，並於近期創辦「藝術家書籍文獻庫」(ABA) 以及首部以中文書寫的藝術家書籍研究型期刊，致力于研究推廣藝術家書籍的美學、實踐與知識建構此次展覽中，分享了他收集的大量攝影書籍。

參展者同時也是高雄On The Road 影像空間主事者周貞君、陳玥羽、劉耀斌回憶著自己參與設計屬於自己的攝影手工書過程，更加珍惜攝影書籍的獨特性，探討著一本攝影書的價值、攝影書跟攝影集的差異，從攝影書的編排與構思，到一本書的誕生背後，是集結了作者與許多人的智慧等。

「攝影書」的生產是個將影像、時間、觀念折疊在一起的「頁面調度」(page en scène)，是透過作者成長的文化脈絡方式去思考所編輯的書籍形式，攝影書的誕生是每一位作者承載自己作品的載體。它是一種當代的文化檔案，也同時是一種藝術創作的形式。

《頁面調度》此展是作者將攝影作品的意義經過再思考與反芻後，透過編輯、序列、敘事等脈絡化呈現於書頁媒介中， 展覽中的 25 位攝影創作者經過編輯轉化後，以書籍作為介面 (book as interface) 給予不同的觀眾，在相異的語境中翻閱往返，讓觀者與作者時空相遇在閱讀發酵的溫度裡。

活動期間舉行系列講座如下

專題講座 - 當代攝影書的收藏與策展

主講人：蔡胤勤 ／ 藝術家書籍文獻庫 總監暨策展人

2020／10／25 (日) 1300 - 1430 pm

免費參加

藝術家製書工作坊 -「書 ㄏㄜˊ - 時間之後的時間」

主持人：李俐亞 ／ 攝影書籍創作者

工作坊內容請點選報名連結查詢

2020／10／31 (六) 1400 - 1600 pm

費用：800元（含材料費、紙、木盒）

人數：8人額滿

報名：https：／／forms.gle／on4Nq16ZaSw56XK66

專題講座 - 航照圖下的百年水路

主講人：黃同弘 (aka 黃湯姆) ／ 地理學與影像檔案研究者暨作家

2020／11／1 (日) 1300 - 1430 pm

免費參加

(中時 )