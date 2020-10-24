國內今天再增2例新冠肺炎境外移入個案，統計6天已暴增15例，顯示國外新冠肺炎升溫後正延燒至台灣，邊境疫情告急！指揮中心將在14：00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。

中央流行疫情指揮中心今（24日）宣布，新增2名境外移入，我國累計550例確診，分別為458例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師）。確診個案中7人死亡、497人解除隔離、44人住院隔離中。

加上今天新增的2例，台灣周一至今的境外移入個案共多達15例，由世界各國來的，從19日新增了5例，分別從法國、菲律賓、印尼、俄羅斯入境；20日3例皆來自菲律賓；21日1例來自印尼；22日的4例則是來自印尼、菲律賓和土耳其。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)