IIF(Institute for International Finance ，國際金融協會)首席經濟學家布魯克斯(Robin Brooks)稱，疫情下中國大陸的復甦，相較於其他開發中國家低迷是2種極端，而這次中國並未像2008年金融海嘯過後推動大規模基礎建設，所以要期待中國復甦像上次大蕭條後帶動其他新興市場國家資產上漲，只會失望。

布魯克斯在報告中指出，大陸是唯一復甦亮點，對開發中國家整體未必是好事，因為很可能導致海外資產管理經理人將資金全部挹注到中國，其他新興市場完全不會得到外溢效果。

此外，中國在金融海嘯後以增加公共開支、大規模基礎建設因應，除維持國內經濟高成長態勢，也帶動全球經濟成長，幫助大宗商品價格回溫，例如北京一系列摩天大樓、橋梁、公寓社區建設，讓新興市場國家的石油、銅等原料需求火熱，提振了亞洲、拉丁美洲出口與經濟。

IIF比較2009年與今年開發中國家經濟成長率，2009年中國、印度、其他亞洲國家仍維持1%至2%成長，但今年唯一實現經濟成長的只有中國，而且成長率可能不到1%。iShares MSCI新興市場指數則顯示更明顯落差，今年除中國以外的ETF整體下跌6.3%，但中國同一數字是上漲22.8%。

各國央行，特別是美國Fed(聯準會)的貨幣量化寬鬆政策，以往能為高風險、高收益的新興市場資產挹注大量熱錢，但今年尚未在中國大陸以外地區看到此現象。中國第2季外資投資成長約5%，而大陸國債完成被所有主要國際債市指數列入標的，吸引外資投入中國國債力道尤其驚人，光第2季購買規模就達到創紀錄335億美元。

IIF成立於1983年，當時是為應對國際債務危機，由38個已開發國家的銀行組成，此後放寬會員資格，現在成員包括各國中央銀行、投資銀行、資產管理公司、保險公司、主權財富基金、對沖基金，有超過70餘國、450以上會員。

(中時新聞網)