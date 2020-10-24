這幾年台南市的學生舞蹈比賽，有一支來自麻豆的隊伍，總是吸引著大家的目光，那就是國立曾文農工民族舞團，團員都是特教班的孩子，學得慢、忘得快，練習過程非常辛苦，但每次正式比賽順利跳完後，孩子們都很高興自己做到了。

曾文農工老師林藝芳表示，學校的民族舞團是在3年前成立的，團員都是特教班的孩子。學生的靈巧度、平衡感、協調性及動作控制能力比同齡差，跳舞對他們來說並不容易。

不過，藉由民俗舞蹈的動作編排，把日常的活動抽象化，藉由輕快的音樂節奏帶動不協調的肢體語言，對身心障礙生來說，舞蹈是復健、是運動，也是自我展現的美好方式。

編舞老師葉佳琪表示，為了配合每年不同學生的特質和能力，都要費點心思，以民族舞生活化的動作，設計不同舞碼。從2018年男女傳情的「農家樂」、2019年俏皮逗趣的「店小二蓋茶趣」，還有今年扮妝阿公、阿媽的「老玩伴的生活」，每支舞蹈，都是師生追求美感的努力與突破。

劉持均老師說，要訓練特教班的孩子跳舞，必須把舞步分解成更細的動作，讓他們得到成就感，增強他們的自信心。今年的6位同學，每一個都有自己的狀況要克，遇到瓶頸的時候，或者是假日要加強訓練的時候，必須連哄帶騙，才能順利練下去。

校長徐震魁表示，「一枝草一點露，每個人頭上都有一片天」，特教的孩子雖然學得比人家慢，只要給他們機會，給他們舞台，他們一樣可以做得好，一樣可以發光發熱。

(中時 )