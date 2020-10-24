20201023中天新聞 稱「眼鏡掉落」彎腰撿！ 方向盤打歪連撞6車

瞎！新北市土城區22日一位施姓男子開車行經金城路三段時，自稱綠燈起步時「彎腰撿眼鏡」，來不及控制方向盤，於是整輛車就像「洗溝的保齡球」朝對向車道直衝去，瞬間撞壞6台車，肇事畫面曝光後網友看了全都暴怒。

據悉，此事故發生於22日上午，一位39歲施姓男子駕車行經新北市土城區金城路三段十字路口時，突失控穿越十字路口，衝往對向車道，直直撞上仍在停等紅燈的機車及轎車，共計5機車1小貨車遭撞，所幸僅3位擦挫傷，已無大礙。

臉書粉專《八卦村》PO出肇事影片，影片中可見一輛白色的轎車如同脫韁野馬突然朝機車停等區衝來，乖乖等紅燈的機車騎士毫無防備遭到猛烈撞擊，全像保齡球瓶般應聲倒下，誇張的是，施男肇事後還把車往後退，差點再次輾過機車騎士。

網友看完影片紛紛留言大罵，「這根本殺人」、「封你為三寶王」、「吊照吧！他不適合開車！」、「這種真的欠打瞎雙眼」、「自殺式攻擊」、「恐怖，打保齡球嗎」。

經警訊後，確認施男並無酒駕，而肇因施男則供稱是「撿眼鏡」才誤事，他趁綠燈起步時彎腰撿眼鏡，沒想到不慎踩下油門，手又來不急控制方向盤才導致車的方向歪掉衝往對向。警訊後依法處理。

(中時新聞網)