看來「俠客」歐尼爾又想跟「魔獸」霍華上演口水戰了！歐尼爾日前在節目上公開批評，「你知道我真的很看不慣某些湖人球員行為，這些傢伙在社群媒體上吹噓，說得好像是他帶隊奪冠一樣，發張照片就可停下，這次奪冠你可什麼都沒做。」

儘管歐尼爾並未直接指名道姓，外界都很清楚他說的就是奪下生涯首冠的霍華，因為霍華不僅在奪冠後聲淚俱下，更不斷在社群媒體上面發布奪冠動態，畢竟霍華曾經面臨多次生涯低潮與傷痛，想要如此發洩內心情緒，也算相當正常的。

自從歐尼爾開始擔任電視球評以來，始終就對霍華很有意見，或許是兩人同屬中鋒位置，向來很愛耍小孩子脾氣的霍華，當然難逃歐尼爾接連冷嘲熱諷，就算霍華在今年季後賽表現還算出色，尤其是在西區冠軍賽，歐尼爾還是不肯放過他。

不只是霍華，歐尼爾也對湖人另外一名中鋒麥基不太滿意，兩人也早就互看不順眼，因為麥基多次被歐尼爾放在「五大冏」節目當中羞辱，就算歐尼爾曾賜給他「免死金牌」，兩人關係仍很緊繃，反正無論誰當湖人中鋒，歐尼爾都會不爽的！

(中時 )