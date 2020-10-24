台南市南區清水路為中華南路至安平港，並通往台86、安平工業區、高雄市主要的重要聯外道路，人車往來頻繁，地方多次反映，已20多年未辦理重鋪改善，多處呈現龜裂、破損狀況，均以「補丁」修補，也有礙觀瞻。台南市政府工務局表示，已爭取前瞻計畫經費1600萬元改善。

南市府工務局表示，已計畫辦理清水路道路改善工程，近期爭取到中央前瞻計畫補助經費，加上地方配合款共1600萬元，預計11月完成工程規畫設計，後續提報營建署審議，並積極辦理發包作業。

台南市政府工務局爭取前瞻計畫配合地方配合款，改善南區清水路。（台南市工務局提供／李宜杰台南傳真）

工務局表示，清水路道路改善工程總經費1600萬元，其中前瞻計畫中央補助1280萬元，地方配合款320萬元，改善道路全長1500公尺，寬度23公尺。

此外，工務局使路面更平順，將邀集管線單位協調配合將人手孔蓋下地約100處，藉以提升台南市聯外道路的服務品質，並還給地方一個安全、舒適的行車環境。

(中時 )