台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會於 24 日舉辦「台海安全」民調發表會。民調顯示，90.4％受訪民眾希冀兩岸和平相處，81.4％贊成兩岸人民多交流往來，36.6％願意到中國大陸發展；但也有66.0％的受訪者願意為台獨而戰，而若大陸主動侵犯台灣，則有77.6％的受訪者願意保衛台灣。

此次民意調查由山水民意研究股份有限公司執行。民調以全台地區(含離島)年滿二十歲 以上民眾為調查訪問對象；訪問期間為2020年10月21日至22日；訪問共完成1076份有效樣本數，其中市內電話成功536份、手機電話完成540份。抽樣誤差約 ± 2.99 個百分點。

民調結果顯示，對於兩岸未來的發展，如果要選擇一個關鍵字來描述兩岸關係的願景，有高達90.4％的受訪者選擇「和平相處」，選擇對抗的只有2.6％；81.4％贊成兩岸人民多交流往來，13.2％不贊成；願意到中國大陸發展的有36.6％，不願意的則高達58.6％。

台灣國際戰略學會理事長王崑義表示，相關民調結果令人訝異，儘管共軍不斷演習，及受到軍情局共諜案影響，但受訪民眾仍有高達90％的比例希望兩岸和平相處；但同樣令人訝異的事不管是台獨還是大陸侵台，約7成的民眾願意為台灣而戰。顯示台灣民眾有保衛台灣的決心，但未發生前仍希望兩岸和平相處。這個結果相當矛盾，這可能跟台灣在國際上實力雄厚，但仍不及中美，長期作為亞太強權棋子的關係。

(旺報 )