又傳出有少女失蹤！台中市15歲許姓少女，本月21日在學校外疑被1名男網友騎車接走後，截至24日上午音訊全無，家長當天報案後警方循線調閱路路口監視器，發現該車輛抵達南投後，就失去下落，目前警方動員協尋中；心急的家長不僅報警，也求助媒體協尋。

許姓少女的母親希望藉由媒體讓女兒知道家人相當擔心她，除溫馨喊話，也盼望女兒趕快跟家人連絡、報平安，另一方面奉勸，載女兒走的朋友，可以讓女兒跟他們聯繫。

警方表示，當天經許姓少女母親向派出所報案後，立即調閱監視器追查，男網友與女高中生在21日當天，曾出現在霧峰區中正路，也到南投縣，但最後影像在某路段消失，目前與南投警方動員警力全力協尋。

許母向媒體表示，女兒乖巧跟家人感情很好，不會平白無故沒跟家人聯絡，當天因女兒放學卻遲遲未返，用手機的LINE聯繫，都已讀不回，電話沒人接最後關機，驚覺不對趕緊向仁化派出所報案協尋。

「真的很擔心！」許姓少女母親說，自從事情發生後，她擔心的吃不下、睡不著，守著電話，盼女兒來訊息，希望在她女兒走的男網友可以跟讓他們跟女兒聯繫，讓女兒趕快回家。

(中時 )