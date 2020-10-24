已故高雄市議長許崑源在6月6日罷韓投票日當天自17樓住處墜樓身亡，留下遺孀林絲娛與一子二女。生前堅定挺韓、仗義執言的形象，讓他成為韓粉心中「永遠的議長」；如今更遺愛人間，由家人成立「許崑源愛心慈善會」，秘書長則由長女許采蓁出任，盼結合在地與年輕力量，將溫暖與愛的精神發揚光大。
許采蓁接受《港都新聞》訪問表示，父親的成長過程其實相當辛苦，但他始終以一顆勇敢的心面對困境；父親突破重圍、走出自我人生的韌性，讓身為女兒的他也相當感佩。或許正是有「同理心」，讓父親走入愛的循環，把這份愛傳遞到社會每個角落，家人也希望能延續他關懷弱勢的精神，繼續把愛傳承下去。
許崑源愛心慈善會從9月立案以來，舉辦數場輔助弱勢與低收入戶物資發放活動，也和大飯店義廚團合作，走入基層為長輩及弱勢舉辦「百人千歲愛心自助饗宴」。許采蓁指出，宴團長是福華飯店的義廚，閒暇之餘經常投身公益，將愛灌注在美味菜餚中傳播出去，這個精神萬分可佩；彼此志向相投，讓她決定攜手合作，共同將許崑源愛心慈善會的溫暖散播給大家。
此外，許采蓁也成立臉書粉絲專頁與IG社群，希望除了結合在地力量，更能吸引更多年輕人一起做善事回饋地方。「歡迎加入許崑源愛心慈善會的FB！」許面露微笑向年輕人發出邀請，更盼大家一起來做愛心。
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文章來源：「許崑源愛心慈善會」臉書粉絲專頁
(中時新聞網)
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