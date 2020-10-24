新冠肺炎疫情全球蔓延，世界經濟及產業帶均受到前所未有的嚴重打擊，如何化解危機逆勢成長，即為企業目前面臨的首要課題，為此，外貿協會特別攜手台灣微軟合作辦理第五期企業高階主管實戰班，23日在台灣微軟開訓，共有25家企業27位來自金融、資訊服務、家電、半導體、紡織、汽車零配件、電機機械、塑橡膠及生技產業學員參加。

貿協董事長黃志芳於開訓時表示，過去一到四期實戰班都是與國外知名學府合辦，開訓典禮在國外辦理，第五期受到疫情影響無法出國，全世界均因為疫情受到嚴峻的挑戰，也因疫情加速全球數位化；微軟執行長薩蒂亞．納德拉曾表示疫情爆發兩個月，全球數位化加快2年。因此，貿協決定要以企業最需要的「數位轉型」作為主題，邀請數位轉型最佳夥伴台灣微軟擔任共同主辦人。

過去企業在貿協上課，反映出實體經濟；現在改到微軟上課，呈現數位經濟的思維。第五期實戰班課程安排重點在數位轉型，搭配數位轉型工作坊，希望透過專家協助，結業時能針對公司數位轉型需求規畫最佳藍圖。

實戰班強調「一次上課終身服務」，貿協本身商業能量強大，一年國內辦理40多個展覽，全世界有64個海外據點，海內外商業能量都是校友最堅實的後盾，第五期更與世界最頂尖的軟體公司台灣微軟合作辦理，相信一定可以為臺灣未來企業界創造更多偉大的企業家。黃志芳董事長並於稍後課程中以「大變革的年代，企業家的挑戰」為題，分享數位競爭力決定企業競爭力。

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福在開訓典禮中也表示中小企業的數位轉型如同小孩學步一般，得把第一步弄得很簡單，這次的外貿協會與微軟合辦的企業高階主管實戰班，加速中小企業數位轉型，選擇對的合作夥伴與合適的工具，站在巨人的肩膀上借力使力，不必自己從零開始打造數位科技。只要中小企業積極實踐，就有機會能變成全球的事業，微軟希望能協助台灣讓每個產業都有能力走向全球。

這次課程另邀請資策會詹文男資深顧問從數位化、數位優化、數位轉型說明數位轉型的三個過程及範例，引導學員思考數位轉型的思維與行動。也邀請友嘉集團總裁朱志洋以智慧製造5G運用為題，分享友嘉集團數位轉型的實際經驗；台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成則以微軟的數位轉型經驗為題，介紹微軟如何透過組織再造刷新未來。

施立成表示，微軟CEO納德拉自2014年上任以來，善用數據與洞察力來進行公司的改造，透過營運的優化並專注產品的研發，以快速的行動力應對全球市場的競爭，成功帶動微軟的華麗轉身。他鼓勵中小企業善用數位工具深入審視分析自身的優劣勢，穩健地導入的科技技術，激勵員工形塑企業的創新思維，以開創新局。

接下來的課程將分別從「轉型的痛點及數位優化」、「打造企業數位基因與員工賦能」、「企業轉型與創新」及「自我挑戰：目前商業模式與數位轉型模式」四個主題繼續探討企業如何轉型及創新，結訓後也將安排由黃志芳董事長率領學員一同參與挑戰自我並突破困境的活動。

「企業高階主管實戰班」由黃志芳親自籌劃，自2017年推出以來，迄今辦理第五期，共有140位企業高階主管及新世代接班人參加，分別與台灣微軟、新加坡國立大學李光耀公共政策學院及以色列特拉維發大學Lahav學院合作開辦課程，集結貿協國內外資源，帶領高階主管及新世代接班人，由全球佈局策略、鎖定海外目標市場，期能以宏觀全球最新經貿格局、掌握數位趨勢以及緊密串連海外資源的多重面向，靈活台商戰略思維，讓台商拓銷海外市場實力再升級。期盼未來能有更多企業領導者加入「企業高階主管實戰班」，全方位提升企業在海外開疆拓土的能力。

(旺報 )