台中市一名16歲高中女學生小貞（化名），去年7月在通訊軟體「GOOD NIGHT」結識范姓男子，因對方是陌生人，又是遠距離聊天，遂與對方聊起「性話題」，不料，范男事後卻去搜尋小貞的臉書與IG，得知她的個人資料傳訊：「妳住哪裡、讀哪一班，同學有誰，我都知道啊」，進而威脅小貞傳自慰片給他「DIY」，否則將私密對話傳給父母與同學。小貞淪為洩慾工具身心受創，難以忍受下告知母親報警，台中地院審理後，將范男依對少女強制性交等罪名，判處10年8月徒刑。

判決書指出，小貞與范男透過「GOOD NIGHT」結識後，2人進一步用LINE聊天，由於小貞正處碧玉年華，范男又是未曾謀面的陌生人，兩人遂聊起「性話題」，小貞還提及自己的性隱私，不料范男後來在臉書與IG找到小貞的個資， 去年7月威脅小貞與他見面發生性關係，否則會把「性話題」的對話紀錄，傳給父母與同學看。

小貞被迫去年7月與范男見面，被帶到摩鐵逞慾、拍下性交照片。范男1個月後故技重施，威脅要把性交照片，傳給小貞的父母與同學，小貞只好再度讓范男糟蹋。去年9月8日又要求小貞拍自慰影片給他DIY。今年初又說「打手槍已膩了」，要求小貞再拍不雅影片給他，否則「每個禮拜都找妳」，要小芳在拍影片與性交中選擇一個，小貞今年1月17日第3度被范男逞慾。

小貞後來難以忍受，告知母親報警。台中地院法官認定，范男觸犯3次對少女犯強制性交等罪，合併判刑10年8月，可上訴。

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(中時新聞網)