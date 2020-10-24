根據美《海軍時報》報導，根據海軍航空兵司令部聲明指出，海軍一架「T-6德州人II教練機」於23日清晨5點左右於阿拉巴馬州弗利城一帶墜毀，機上2人罹難，所幸目前未傳出造成任何平民傷亡，海軍航空兵司令部也在進一步調查。而其他美媒指出，這座教練機撞擊了一棟民房與2部轎車，並導致民房陷入大火。

海軍一架「T-6德州人II教練機」於清晨5點左右在阿拉巴馬州弗利城一帶墜毀，機上2人罹難。

#UPDATE: Officials say a U.S. Navy T-6B Texan II aircraft crashed. The aircrew did not survive the crash.



Details: https://t.co/itfckcFM7l pic.twitter.com/B6uZfkpd5F — Tyler Fingert (@TylerFingert) October 24, 2020

報導指出，海軍航空兵司令部拒絕透露機上人員是來自哪個分隊，也暫時不願公布死者姓名。發言人哈勒爾（Zachary Harrell）表示，這架飛機是從佛羅里達州的懷廷菲爾德海軍航空基地（Naval Air Station Whiting Field），距離失事地點車程約90分鐘。雖然軍方不願公布失事教練機所屬單位，但報導稱訓練空中聯隊五（Training Air Wing 5）正駐點在懷廷菲爾德基地內。

弗利鎮當地警長在推特上表示，失事地點靠近該鎮西部的玉蘭泉（Magnolia Springs），雖未造成任何民眾傷亡，但所撞擊的民房已陷入大火，鄰近多輛轎車也捲入火海。

(中時新聞網)