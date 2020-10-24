「我求你把我女兒帶回來，我只求她平安無事！」，台中市15歲許姓少女，本月21日在學校外疑被1名男網友騎車接走後，截至24日上午音訊全無，許姓少女母親今天面容憔悴表示，她什麼都不求，只求寶貝女兒平安歸返，母親焦急的等待，令人不捨。稍早，警方在台南發現該男的蹤跡，並呼籲其趕緊出面。

許姓少女母親說，女兒喜歡課餘玩網路線上遊戲，疑似結識在台南工作的男網友，21日放學時間應搭乘校車返家，卻是遲遲未回到家，手機連絡不上人，晚間9點多就到警所報案請求協尋。

警方指出，調閱少女住家附近超商監視器畫面，發現少女在21日當天上午7點多，穿著便服，疑似等人，最後步出超商離去，就未到學校上課，最後循線追查監視器，發現少女與1名男子到南投縣。

事後警方聯繫該名男網友家人，其家人卻表示，兒子已1年未與家人聯繫，並不知道兒子手機號碼；警方表示，將持續在少女最後失蹤地點附近尋找下落。

據《自由時報》報導，稍早警方在台南查獲該位男網友的最新蹤跡，也呼籲載走少女的男網友，體諒天下父母心，盡速將該名少女送至最近的派出所或主動讓少女跟父母聯繫、通報安全。

(中時 )