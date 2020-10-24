台鐵局今日在花蓮港迎接「史上最美區間車」EMU900型電聯車抵港，不過在新車交車前，台鐵問題卻接連爆，日前才被披露斷軌44公分沒有確實回報，昨日又再爆3起老車故障。台鐵表示，故障車齡已超過20年，零件停產、取得困難，導致故障率升高，已徹底檢修；預計4年內引進1307輛新車，淘汰990輛舊車。

台鐵局23日連3起列車故障，台鐵表示，昨日故障車，分別為272次及439次推拉式自強號與1122次EMU600通勤電聯車，車齡均已超過20年。由於台鐵每日行駛1100多列次，為改善車隊車齡老舊致妥善率不佳，進而影響服務品質，除加強現有車輛檢修作業，更爭取行政院核定台鐵「十年購車計畫」，逐步朝向車隊更新及車種單一化的目標，以提供更穩定安全舒適的旅運服務。

台鐵說，故障車輛目前均已返回維修段徹底檢修，2車型分別於1996年及2001年引進，迄今已超過20年，相關零組件逐漸老化，且部分零組件面臨原廠停產，取得日益困難，致故障機率逐漸升高。為減緩車輛老化所面臨的故障情形，經台鐵局持續修訂檢修作業SOP、加強落實檢修作業與人員訓練，並改善供料問題後，車輛故障件數由去年年平均每日約0.9件降至今年約0.8件。

台鐵說，除持續加強檢修作業效率與品質外，為有效解決車輛逐漸老化問題，在交通部支持下，行政院於2015年核定台鐵「十年採購車輛計畫」，預計自2020年到2024年，陸續引進1307輛新車，包括：通勤電聯車、城際電聯車、電力機車、柴電機車等，並逐步汰換990輛老舊車輛。

今日抵台的EMU900型通勤電聯車，即為「十年採購車輛計畫」子計畫之一，預計新購車輛陸續上線營運後，將可有效降低車輛故障情形。另外，在新購車輛尚未全面取代老舊車輛之前，台鐵局將持續加強檢討維修作業程序，滾動檢討檢修作業SOP，以及強化檢修人員技能，並鼓勵國內廠商自行開發零組件，以增加維修料件來源及降低料件成本與交貨時間，持續提升運輸服務之安全性及可靠性。

(中時 )