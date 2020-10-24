網友捕獲Rain、金泰希現身樂園。（圖／取自《insight》韓網）

韓流天王Rain和天然美女金泰希結婚3年前甜蜜完婚，育有2女，Rain先前在Youtube節目中透露，自己每天早晚還是會跟老婆親親，仍保有熱戀時的幸福。最近夫妻倆帶女兒去愛寶樂園玩，兩人被網友捕獲背影，163公分高的金泰希在185公分高的Rain身旁看來小鳥依人，真實身高差引來熱議。

Rain三年前在教堂和金泰希低調舉行婚禮，之後他上節目被主持人姜鎬童虧「裝單身」，因為總是拒談有關金泰希的話題，他則強調是因為保護家庭，希望將公事和私事分開，「因為很珍惜、很愛護，所以才這樣」。

Rain最近在Youtube節目《Season B Season》中，邀來演員權相佑，都是已婚男的兩人聊起家庭，Rain先放閃說早晚都會跟太太親親，表示兩人婚後仍十分甜蜜，權相佑則回親親怎麼會只有早晚才做，「不是隨時隨地都該做的嗎？」讓Rain傻眼燦笑。

最近據韓國媒體報導，金泰希和Rain相約帶女兒到愛寶樂園遊玩，穿著白上衣、戴橘色鴨舌帽的Rain主動推著娃娃車，金泰希一身黑跟老公並肩走著，兩人真實身材和高度差引來熱議，網友也讚兩人背影看來十分溫馨，不愧是模範夫妻。

(中時新聞網)