今年季後賽表現優異且強悍的熱火當家球星吉米巴特勒，日前被自己大學教練巴茲威廉斯爆料，巴特勒是個相當敏感的人，更極度討厭提到他的往事，甚至誇張到把自己汽車照後鏡都拆掉了，原因竟是他想藉此提醒自己千萬不要往後看！

「我討厭說起以前的事情，因為這是每個人都在討論的東西，但那不是現在的我，」吉米巴特勒曾經這樣解釋，「因為我的工作與身邊的人，讓我成為一名出色的籃球員，假如我持續陷在過往，我不僅不會變好，甚至不會有所變化。」

其實吉米巴特勒會變如此敏感且不願回顧過往的人，主因仍在他的成長背景，他才剛出生就被自己父親拋棄，甚至到了13歲，就被母親趕出家門，理由竟是他的母親不希望巴特勒影響到她可以交男朋友，造就巴特勒如今這種強韌個性。

不過吉米巴特勒現在已經選擇原諒自己雙親，也跟雙親重新取得聯繫，看來確實早就把那些過往的不好回憶全都拋開了，「我沒有什麼怨恨，我仍然會跟我的家人聊天，不管是父親或母親都是一樣，我們都愛彼此，這點永遠不會改變！」

(中時 )