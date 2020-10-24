宋美齡「中華民國的第一夫人」，是前總統蔣中正的第二任妻子，又被稱為蔣宋美齡或蔣夫人。1988年蔣經國過世後，宋美齡在台灣公開政治場合中，發表最後一次演說，在台灣40年的蔣家時代也正式結束。1991年宋美齡到美國休養，深居簡出，2003年逝世，期間僅返台一次，為探望病危的外甥女孔令偉。

宋美齡傳奇一生，對台美關係影響甚遠，在第二次世界大戰期間和戰後，曾多次以蔣中正個人使者身分到美國，宋美齡的魅力與風度，使她成為國際名人。1941年日本空襲珍珠港，美國加入太平洋戰爭，美國對大陸艱苦抗戰的英勇表現由衷敬佩，並將這種敬意轉移到宋身上，因宋在美國接受教育的背景，美國人覺得這是自己國家培養出來的高雅人才，衍生出自豪感，美國也因此掀起一陣宋美齡熱潮。

1943年宋美齡成為第一位在美國國會發表演說的大陸人，也是繼荷蘭女王之後的第二位女性，之後到美國各地發表演說，並被美國《時代雜誌》選為封面人物，接著與蔣中正出席開羅會議，因蔣不會英文，全程由宋翻譯協調。當時的美國總統羅斯福表示，「對蔣先生的認識，幾乎全部是透過他的夫人」；英國首相邱吉爾也大讚，「這位中國女人可不是弱者！」1948年底，國民政府在國共內戰一路失守，蔣為爭取美國支持，宋美齡再次前往美國。

蔣經國死後，1991年宋美齡到美國長期休養，由外甥女孔令儀照顧，幾乎不接受外人拜訪。1994年宋美齡返台探視病危的外甥女孔令偉，幾日後返美，就再也不曾回過台灣。

1995年、2000年，宋美齡都曾在公開活動露面，2002年慶祝104歲大壽時，還接見前外交部長、前駐美代表程建人夫婦等賀客。2003年3月生日宋則因感冒未見訪客，10月23日美國東岸時間晚上11時17分，於紐約曼哈頓寓所逝世，享嵩壽105歲。

圖為1995年7月26日，宋美齡重訪國會山莊發表簡短談話，重溫其52年前向眾院演說的盛況。98歲的宋美齡樂不可支。（蘇宗顯攝）

(中時新聞網)