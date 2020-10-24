大聯盟世界大賽今（24）日繼續進行第3戰，道奇隊打線爆發，擊出10支安打、包括2轟，前4局就攻下5分，終場則以6比2獲勝，系列賽以2勝1敗領先。道奇先發投手伯勒（Walker Buehler）主投6局，失1分拿下勝投，光芒全場擊出4支安打、含1轟，被三振13次之多。

道奇隊在1局上就開轟，2人出局後，騰納（Justin Turner）抓住光芒隊先發投手莫頓（Charlie Morton），的1顆失投速球，揮出左外野陽春全壘打，取得1比0領先。這是騰納在季後賽的第11轟，追平前名人堂球星史耐德（Duke Snider），並列隊史第一。

騰納（右）1局上就擊出陽春全壘打，助道奇先馳得點。（美聯社）

3局上2人出局後道奇又發動攻勢，席格（Corey Seager）觸身球上壘，騰納二壘打，道奇攻佔二、三壘，孟西（Max Muncy）適時擊出一壘打，有2分打點，道奇3比0領先。

4局上道奇第三波攻勢又來了，貝林傑（Cody Bellinger）、彼德生（Joc Pederson）安打攻佔一、三壘，巴恩斯（Austin Barnes）觸擊強迫取分成功，接著貝茲（Mookie Betts）又敲出安打，有1分打點；道奇這半了再添2分，比數擴大為5比0；6局上巴恩斯揮出陽春全壘打，道奇追加第6分。

光芒隊先發投手莫頓（右2）今天表現不佳。（美聯社）

道奇隊伯勒今天狀況甚佳，前2局連投4次三振，光芒僅1名打者靠四壞球上壘，直到5局下終於被馬格特（Manuel Margot）、亞當斯（Willy Adames）各擊出1支二壘安打，光芒打破鴨蛋，得到第1分。7局起道奇啟動牛棚，崔南（Blake Treinen）、葛雷特洛（Brusdar Graterol）各投1局未失分，9局下簡森（Kenley Jansen）登板後援，卻被阿羅桑瑞納（Randy Arozarena）揮出陽春炮，光芒得到第2分，但道奇仍以6比2收下勝利。

總計伯勒主投6局，只被擊出3支安打，送出10K創個人紀錄，有1次四壞球，僅失1分拿下勝投，也是今年季後賽的第2勝。

反觀光芒隊36歲老將莫頓今年季後賽原本表現十分精采，在這場比賽前是3勝0敗、自責分率0.57；今天卻完全失常，只投4.1局便用了91球，被擊出7支安打，包括1支陽春炮；送出6K、有1次四壞球、1次觸身球，失5分都是自責分，吞下今年季後賽首敗。

(中時 )