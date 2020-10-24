JKF女郎青青被爆邀網紅「放火」回家，結果被男友抓包後，竟要求放火拍全裸影片道歉，還勒索30萬，因此捲入仙人跳疑雲，如今更被爆有男網友私訊她並開價2萬，她則毫不猶豫爽快答應，讓人聯想是否與日前瘋傳「網美價目表」有關。

網紅橫綱凱咪日前大爆「網美圈7成都有賣淫」，加上網路瘋傳號稱給VVIP客戶的「陪睡價目表」，因此引發軒然大波，近來更流傳一張網友和青青私訊截圖，對方主動詢問她：「陪吃飯2萬呢？」只見她毫不猶豫就回覆：「只有吃飯喔，在哪？」雖然接下來的對話內容不知為何，但多少增添網友對之前「陪睡價目表」的真實性，也掀起一股討論熱潮。

青青表示對於不實傳聞不排除提告。（圖／c.0214 IG）

青青昨天發文還原捲入仙人跳疑雲始末，她表示不知道放火有被迫簽30萬本票，是看到新聞曝光才知情，對無辜捲入此事件的人十分抱歉，也已經私下跟放火道歉，接著強調自己和陳男毫無關係，也沒有拿任何一分錢，更沒有想過要對放火「設局和仙人跳」。

未料昨天青青才公開致歉，又被其他網紅跳出來指控到別人男友家開直播，還只穿內衣在房裡自拍，對於種種傳聞，她稍早也在IG發文表示若有人傳不實謠言，將不排除提告。

(中時新聞網)