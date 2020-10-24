台北市1名父親大明（化名，46歲），3年前竟性侵罹患心臟病，隨時有猝死可能的親生女兒小可（化名、26歲），還嗆「到閻羅王那裡再說！」遭法官依《強制性交罪》判5年6個月有期徒刑。而這名父親對親生女兒霸王硬上弓，甚至開庭時都還抵死不認犯行，狡辯當天自己有不在場證明，還指自己和女友用過的保險套跟衛生紙怎會都不見，反控女兒故意以假證據誣陷他。

判決書指出，小可在2018年6月初因心臟病出院休養後，住在父親家，未料6月21日下午，小可在房間內睡午覺，大明突然爬上床脫去小可衣物，強行性侵小可得逞。事後，小可向男友求救，並拖著虛弱的身體逃離父親的套房，到醫院驗傷報警。

全案審理時，大明在庭上全盤否認犯行，指稱當天確實在套房內發生性行為，但對象是自己的陳姓女友，事後他發現垃圾桶內用過的保險套和衛生紙都不翼而飛，懷疑小可利用這些「證據」來誣陷他。

此外，大明更指稱當天套房內還有女友跟友人，再加上當天下午自己因毒品案在北檢開庭，種種證明都不可能會對小可性侵。

經過調查，法官審酌大明女友跟友人之證詞，與案件發生的時間有所出入，再加上前後不一，可信度存疑；由於大明租屋處距離地檢署不遠，合議庭認為他性侵女兒後再去開庭，時間綽綽有餘，因此不採信其辯詞，再加上小可的醫院驗傷紀錄，下體採集到的DNA與大明相符，依照《強制性交罪》判大明5年6個月有期徒刑。可上訴。

(中時新聞網)