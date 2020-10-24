台北市1名父親大明（化名ˋ46歲），2018年趁親生女兒小可（化名，26歲）出院休養期間，竟對女兒性侵得逞。法官認為大明罔顧倫常，依《強制性交罪》將他判處5年6個月。育有2子的律師王志超怒批，當父親沒有負起責任，居然還趁著女兒因心臟病身體虛弱無力反抗，趁機逞獸慾，再加上父親有毒品前科，實在該加重處罰。

判決書指出，2018年6月21日下午1時許，大明和小可都在套房內午睡，但父親突然爬上床扒光她的衣服，小可驚醒問父親「為何這樣對我？」孰料父親竟冷回「到閻羅王那裡再說！」接著以男上女下方式性侵得逞，將精液射在她的胸部及腹部。事後，小可向男友求救並到醫院驗傷、報警。

根據了解，這對父女相差20歲，父親大明高中肄業，曾因施用二級毒品被判有期徒刑2個月，目前是名送貨員，收入不多。而小可因心臟瓣膜問題住院，出院後因經濟困頓，才會借住父親家，2人硬擠在一間套房內，平時小可睡床上，父親睡地板。

而這對父女原本就疏離，同住後更時常發生爭吵，兩人關係降到冰點，甚至案發當天上午，父親曾大罵小可「小孩生了丟給外公外婆照顧，很不負責任！」「還一直去找男友」等語。

王志超表示，《強制性交罪》一般刑期為3到10年左右。「我自己有2個小孩，看到這名爸爸獸行，難掩滿腔怒火！」他批這名父親沒有負起責任好好照顧子女，竟為一己私慾趁機性侵；再加上有施用毒品的前科，又犯下性侵親生女兒，可見惡性重大，王志超認為法官判5年6個月刑期太少，應該以「累犯」來加重處罰。

父親性侵親生女兒，還不顧對方可能因為心臟衰竭而猝死，律師王志超認為法官判5年6個月實在太輕。（圖／王志超提供）

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(中時新聞網)