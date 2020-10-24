轉彎未讓直行車 中壢街頭爆肢體衝突 11:252020/10/24 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢街頭發生一起行車糾紛。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區昨日發生一起行車糾紛，27歲黃姓男子於號誌轉綠後往左轉，直行車29歲黃姓男子因閃避不及應聲撞上，事故發生後2人火氣不小，互嗆之外還動手拉扯，警方趕抵後平息這場紛爭。 這起事故發生於24日晚間22時許，27歲黃男欲從中北路二段左轉至福州路，號誌轉綠後便和直行的29歲黃姓男子發生碰撞，2台車應聲倒地，兩人也在現場互嗆、拉扯。 警方到場後先行釐清案情，隨後依法偵辦；也呼籲民眾，遇到衝突事件時，請秉持理性態度溝通，切勿使用暴力。 (中時 ) #男子 #黃姓男 #事故 #警方 #號誌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女騎士疑變換車道不當 遭後車追撞滾入遊覽車輪旁 14:382020/10/23 社會 就差幾秒 交通號誌閃黃燈、閃紅燈 疑搶快兩車碰撞人受傷 10:482020/10/23 社會 把風人員自顧滑手機 詐騙車手全遭逮 19:492020/10/23 社會 他綠燈彎腰撿眼鏡 對向5騎士遭「保齡球式」撞飛 網超怒 10:242020/10/24 社會 相隔不到5分鐘 花蓮新城鄉晚間連2起死亡車禍 22:232020/10/23 社會 北市捷運大安站出口行車糾紛 賓士男當街開槍民眾紛走避 20:192020/10/23 社會 軍車變換車道不慎擦撞轎車 交通打結1小時 14:272020/10/23 社會 疑無照偷飛 南投抄獲３架直升機 04:102020/10/24 社會新聞 妻子勾搭公車司機 警當街見他車上激吻妻崩潰 獲賠60萬 20:522020/10/23 社會 女子網戀稱老公需要錢 急匯500美金到大陸險被騙 09:442020/10/24 社會 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 神級正妹出沒球場！「長腿＋乳控」男球迷驚喊：想陪她看球 - 社會 沒零錢可找！面膜女潑麻油雞踹外送員下體 互告結果出爐 - 社會 8旬癌翁戀上看護病逝「全給她」 子女見遺囑氣炸提告要不回 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。