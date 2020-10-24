桃園市中壢區昨日發生一起行車糾紛，27歲黃姓男子於號誌轉綠後往左轉，直行車29歲黃姓男子因閃避不及應聲撞上，事故發生後2人火氣不小，互嗆之外還動手拉扯，警方趕抵後平息這場紛爭。

這起事故發生於24日晚間22時許，27歲黃男欲從中北路二段左轉至福州路，號誌轉綠後便和直行的29歲黃姓男子發生碰撞，2台車應聲倒地，兩人也在現場互嗆、拉扯。

警方到場後先行釐清案情，隨後依法偵辦；也呼籲民眾，遇到衝突事件時，請秉持理性態度溝通，切勿使用暴力。

(中時 )