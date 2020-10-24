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阿根廷一位年僅9歲的女童17日時遭25歲男性姦殺，遭發現時已陳屍荒野。事件在當地傳開後，不少當地居民對兇嫌的犯行感到震怒，搶在警方之前逮到兇手，超過500位居民群起動私刑，活活把兇手打死，甚至一旁還有人民眾拍手大讚。

綜合外媒報導，阿根廷於17日時發生一起慘絕人寰的命案，一位9歲女童遭一位25歲男性奎馬斯性侵，不僅如此，奎馬斯一逞性慾後，還殘忍用磚頭殺害女童。女童被發現時已無呼吸心跳，全身赤裸且沾滿塵土，悽慘的倒在距離住家300公尺的荒野。

經當地警方調查，有證人指認曾目擊奎馬斯前晚與女童同行，確認兇手就是奎馬斯，也證實女童在死亡前曾遭侵犯，奎馬斯因不敵女童的頑強反抗，才拿起磚頭朝頭部猛砸致死。

據悉，犯下殘忍案件的奎馬斯在本月7日時才出獄，不料17日就犯下性侵殺人案。而女童遭姦殺的消息傳開後，當地居民對於奎馬斯的惡行無法容忍，動用鄉民的力量，搶在警方逮人之前找出奎馬斯，超過500位鄉民圍攻奎馬斯，把他拖到野外瘋狂的群打腳踢動私刑，場面相當混亂，最後奎馬斯不敵暴擊活活遭眾人打死，影片中甚至可見有鄉民為此歡呼。

(中時新聞網)