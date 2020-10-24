◎搭時光機 建國公園開復古趴

新竹市舊城區「建國公園」17日改造完工啟用，市府特別舉辦懷舊復古趴，現場除有經典老歌演唱，還有骨董車、柑仔店、古早味美食和懷舊市集，彷彿回到整個氣氛與風情都美好的80年代。

◎歡樂滿天 來大溪看星際箏霸戰

桃園國際風箏節「星際箏霸戰」昨熱鬧開場，一連2天的活動在大溪中庄調整池景觀土丘盛大舉行，首日便吸引3萬人次前來共襄盛舉，長、高約10米的大型太空人及7米寬的外星人飛船雙雙翱翔天際，還有家庭自備野餐墊，邊談笑邊觀賞千隻風箏齊飛，畫面熱鬧溫馨。

◎寶山鄉橄欖季 體驗最夯採果樂

新竹縣寶山鄉生產的橄欖遠近馳名，鄉公所17日在油田村的著名裝置藝術「種子星球」前，舉辦「寶山鄉橄欖季輕親油田－橄欖流星雨」活動，吸引不少民眾攜家帶眷共同響應，品嘗橄欖、順帶認識在地農特產品。

◎DT668蒸汽火車復駛 鐵道迷追星

台南火車節17日熱鬧登場，號稱「蒸汽火車之王」的DT668機關車（火車頭）17日上午在鐵道迷歡送下，從台南保安站開往善化站暫停，鐵道沿線可見民眾搶拍。下午2點45分DT668在民眾歡送下再度駛回保安站，善化火車站前則聚集上千民眾冒雨欣賞動力火車演唱會，現場嗨到最高點。

◎水林顏思齊故事館 重新開張

雲林縣水林鄉顏厝寮保有1621年顏思齊率眾來台開墾眾多遺址，2021年開台400周年將屆，水林鄉公所17日舉辦「顏思齊故事館」重新開幕儀式，藉由VR、AR虛擬互動體驗，讓民眾跨時空感受顏思齊開台過程，同時打造164縣道新景點。

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(中時新聞網)