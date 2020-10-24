10月23日罷捷攤位現場。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前連署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。罷捷總部公告，今日將在「大東文化藝術中心」與「五甲肯德基旁」擺攤，並刊出志工團「風雨無阻，無所畏懼」的照片，韓粉見狀認為由此可見民眾罷捷決心，直呼「機會來了！」

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」發文寫道：「罷捷總部10/24向外擺攤資訊：捷運大東站2號出入口旁邊的『大東文化藝術中心』（光遠路161號），下午15:00-18:30；五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊（五甲三路與五福二路T字路口）的炸雞店大姐可替罷捷總部『收件』及『提供第二階段連署書』，每日13:00-20:00。」

此外，「鳳山清捷行動本部」也刊出昨日（23）志工團擺攤現場照片，並特別注解「罷免黃捷，風雨無阻，無所畏懼」。照片中罷韓志工穿著「罷捷」背心，手中高舉著「清潔靠你我」、「罷免黃捷 請來連署」、「罷捷有理 正義連署」等字樣旗幟及看板，即便天候不佳，不少民眾仍撐著雨傘、穿著雨衣專程前往，連署民眾從未間斷。

消息一出，有韓粉直呼：「機會來了！」其他網友則紛紛留言：「風雨無阻，加油！」「志工們加油！辛苦了」、「下雨天，加油！」「辛苦你們了」、「白眼被罷真的怪不得別人」、「快把只會做秀的議員罷免掉，還高雄人一個公平正義」、「正事不做，整天蹭聲量」、「一定要還韓市長公道」。

(中時新聞網)