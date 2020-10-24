兩岸發展研究基金會今召開「一國兩府 化解兩岸僵局可行性探討」記者會，兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，當前兩岸兵兇戰危，陸方説只要回到「一個中國」什麼都可以談。而「一國兩制」或「九二共識」都有人不喜歡，故他要向兩岸領導人建言，兩岸比照當年東西德「一國兩府」(one nation two states)模式，在相互承認現實基礎上，解決目前僵局。

丁守中指出，美中霸權競爭，從科技、經貿鬥到軍事，在南海台海，美中不斷展示軍力，台灣夾在中間，以為可以順勢推動台獨，一面倒成為以川普為首的西方反中陣營旗手，把兩岸關係帶到兵兇戰危地步。現在又動輒幾百億、上千億台幣買軍火，將來這些軍備支出會把台灣的經濟、社會福利拖垮。

丁守中說，兩岸人民同文同種，相信兩岸人民都不希望台海成為西方反中代理人戰爭的戰場。大陸方面説只要回到「一個中國」共識，什麼都可以談。既然如此，有人不喜歡「一國兩制」，也有人認為「九二共識」太空泛，沒有辦法為兩岸關係帶來制度面長久的穩定。他向兩岸領導人建議，兩岸比照當年東西德「一國兩府」模式，在相互承認現實的基礎上，解決目前僵局。

丁守中認為，即使蔡英文也不能否認現實中華民國憲法就是一中憲法，兩岸人民關係條例就是承認中國分治的事實。目前一個中國事實上就是存在兩個有效統治卻分治的政府，大陸領導人可否也從現實出發，放棄武力威逼，改採更陽光的接受「一國兩府」模式來化解僵局，開展兩岸更務實、對等、互惠的交流。相信「中華邦聯」、「共同市場」這些有助於兩岸整合的主張，都會水到渠成，為兩岸人民所接受。

(中時 )