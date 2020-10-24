華麗轉身！典藏清代末年古窯之美 友達西大墩窯文化館開幕，開啟歷史與文化傳承新篇章。(盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，友達是台灣品牌，台灣的驕傲，將發文各级學校有機會來參觀。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，友達是台灣品牌，台灣的驕傲，將發文各级學校有機會來參觀。（盧金足攝）

友達光電曁友達永續基金會董事長彭双浪表示，推倒古文物只要幾分鐘時間，但是用更多的時間來維護應，文化跟科技是可以共榮並存。（盧金足攝）

位在中科的友達西大墩窯。(盧金足攝）

華麗轉身！典藏清代末年古窯之美 友達西大墩窯文化館開幕，開啟歷史與文化傳承新篇章。(盧金足攝）

友達光電去年落幕的台中花博「友達微美館」，歷經一年半時間異地重建24日以嶄新的面貌正式開幕，轉化為橫跨百年歷史,呈現清代古窯風采的「友達西大墩窯文化館」，友達光電董事長彭双浪説，這是他主持最小的開幕，卻有最大的意義，這些窯片是1、200年前高科技，台中市長盧秀燕表示，友達是台灣品牌，台灣的驕傲，將發文各级學校有機會來參觀。

17年前在中科開發設廠搶頭香的友達光電，投入台中世界花卉博覽會企業館建置，打造以結合科技與微觀自然之美的「友達微美館」去年花博結束後,延續建造微美館的環保理念減量、重複利用、回收使用展館於友達台中廠區異地重建，蛻變擁有歷史人文、在地元素、多媒體科技與互動體驗的友達西大墩窯文化館,為社會歷史文化保存盡一己之力。

盧秀燕說，當初友達在建廠過程當中，挖掘到文物，非但沒有去把它丟棄，或者是掩埋掉，反而花很多的精神、金錢、人力、物力去把它保留下來。

她感謝友達在中科的園區來建置一座博物館，台中當地的文化可以被看見被保存，而且被推廣。所以今天用市長的身分代表台中市政府，還有將近三百萬市民非常感謝友達。

盧秀燕指出，友達不但是一個成功的企業界的典範，最重要的是他們有社會責任，尤其他們對於文化的推廣非常的用心，剛才董事長講一句話，她非常感動。他說，文化跟科技是可以共榮並存的話，就是最好的示範。

她稱讚友達的面板看起來非常舒適清晰，而且在白天的時候不會有陰影，果然是台灣品牌品質好，揚名世界。

友達光電曁友達永續基金會董事長彭双浪表示，在經濟開發的同時,更應思考對環境的保護，除了在台中廠區建廠時發現清代西大墩窯遺址，保存蘇州廠區以兩座跨塘穀倉為主體的「友緣居」及將近200年歷史的廈門廠區閩南村落「山頭村」，讓科技與人文並存、生生不息。

友達爲全台製造業第一個通過環境教育設施認證場所,友達台中廠區結合西大墩窯文化館的落成,將成為重要的環境教育基地,傳承與土地共生共榮的永續觀念給下一代。

友達西大墩窯文化館外觀設計以沈穩低調的灰色為主體,強調建材本質的簡約線條,與自然合一的設計理念,成為大肚山台地一處美麗的框景。

彭双浪表示， 展館分為「西大墩窯考古遺址」、「西大墩窯文化意義」及「友達企業理念」三個展區,不僅結合西大墩窯出土陶器文物，重現清代陶器生產過程。

將西大墩窯考古過程，結合多媒體互動及實體教具,讓觀眾以生動的方式體驗考古工作，串起西大墩窯百年兩端的文化與產業發展。

(中時 )