台中水湳智慧城自駕巴士通過自駕與跟車測試，將進入載客試乘階段！台中市交通局長葉昭甫24日表示，23日在雨中順利完成水湳智慧城中科路，及大鵬路段自駕巴士空車與跟車測試，今年11月可望開放民眾免費試乘，成為國內第一個以市區公車改造且在一般道路載客的自駕巴士。

葉昭甫表示，台中水湳智慧城自駕巴士計畫，繼10月5日通過經濟部無人載具科技創新實驗計畫沙盒審查，10月13日取得二張合法測試車牌，23日邀請車輛與機械專家學者，到水湳智慧城自駕巴士實驗場域，進行二輛自駕巴士安全性審查，檢視自駕巴士測試及路側硬體測試報告，也到水湳智慧城試驗場域，實際搭乘自駕巴士，在細雨及路面濕滑環境下，順利通過整路段的自駕與跟車測試，待相關程序完成後，將正式在水湳智慧城開放的中科路段及封閉的大鵬路段，進行載客試乘服務。

葉昭甫補充說，延續2018年全台第一個在封閉場域自駕巴士測試成功成果，這次再與鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所及台佳光等國內產研頂尖業界組成台中MIT自駕巴士團隊，推動第二階段水湳自駕巴士虛實場域整合計畫。

此階段增加二輛自駕巴士進行跟車測試，完成測試路段智慧安全路口建置，包含介接路口號誌、動態號誌、資訊可變標誌（CMS）、盲點偵測系統，並整合水湳智慧城高解析地圖及交通量調查數據，接入自駕巴士控制器後，可如擴增實境般感知周遭虛擬交通環境，總完成11項測試情境。

台中市交通局指出，已規劃二輛自駕巴士，預計今年11月開放試乘，分別行駛短程及長程，短程依序停靠逢甲大學站、大鵬中科路口、中央公園北站及中央公園南站四個站點，約28分鐘。

至於長程規劃依序停靠逢甲大學站、大鵬中科路口、中國醫藥大學、中央公園北站、中央公園南站五個站點，約35分鐘。待程序完成，交通局將公布相關預約體驗搭乘方式，屆時，歡迎民眾報名參加。

(工商 )