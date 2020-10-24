國立海洋科技博物館24日攜手基隆市府等單位，邀集約500人一起於潮境復育公園海岸旁種下430株包含羅漢松、黃槿、水黃皮、大葉欖仁、赤松、草海桐、厚葉石斑木、春不老、長果七里香、七里香等樹苗及近萬顆原生種百合種子，共同打造基隆潮境綠色廊道，場面壯觀。

海科館長陳素芬指出，潮境公園豐富的山海美景，一直以來都是國人觀光旅遊的熱門景點，但因地處濱海區域，面臨嚴峻的東北季風及水源缺乏等問題，從專業的樹種選擇到種植方式都是ㄧ項艱鉅任務。這次非常難得能與扶輪社及愛種樹公司合作，在專業評估下，提供復育公園一個非常良好的生態教育景觀。

她說，這次的種植的樹種以混合式複林種植為主，可達穩定既有海岸岩石的作用，未來最重要的育苗及後續養護工作也將由愛種樹公司專業把關。待和風吹起，野百合的春天在潮境，能見潔白花海交織在翠林綠野及碧海藍天間，將成為北海岸絕美景象。

陳素芬強調，海科館一直以來擁有非常豐富的山海資源提供國人海洋環境教育及休憩的體驗，在這次的種樹活動後，將逐步規劃該區成為原生種樹林生態教育示範區，並已設計有多種有別以往的戶外場域教學課程，多元的課程與遊程規劃搭配館內既有的常設展覽與特展，將大大提升入館遊客的休憩品質，歡迎大家到海科館走走看看。

(中時 )