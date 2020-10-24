共機頻頻擾臺，兩岸情勢緊張，美國前海軍副部長克羅普希（Seth Cropsey）日前表示，11月3日美國大選，是臺灣最危險的時刻，大陸解放軍可能在當天犯臺奪島。對此，亞洲和平研究基金會首席顧問、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，大陸不會開第一槍，且2周內不會在臺海生事。

陸委會日前舉辦「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會，綜合媒體報導，趙春山受訪時表示，大陸不會開第一槍，原本比較擔心川普，但現在看來，雖然民調拜登領先，但搖擺州差距正在縮小，認為美國現在不應關注臺海或南海的問題，而是要聚焦在候選人與大陸關係。

美國總統大選倒數，趙春山指出，大陸在這約2周內不會在臺海生事，若真的要做什麼，在南海的機率還比較大，因為在臺海事情會比較嚴重，若有行動勢必要徹底解決，不可能把問題留到之後。

陸委會指出，大陸今年面臨疫情、水患及美中對抗等內外挑戰，官方仍堅稱將如期完成今年經社發展目標，透過本次國際研討會學者專家的觀察分析，將能更客觀瞭解大陸各領域發展現況、政權治理問題，以及社會與人民的真實訴求，以利研判北京當局在遭逢變局時，可能採取的對外作為，及對區域安全及兩岸關係的可能影響。

(中時新聞網)