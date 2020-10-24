鑑於疫情改變現代人餐飲消費習慣，不僅推升外送外帶市場成長，也放大了「宅食經濟」市場胃納，觀光餐飲股股王瓦城泰統餐飲集團（2729）董事長徐承義證實，瓦城已做好相關準備計畫將經營觸角延伸至「虛擬廚房」，目標在今年底前推出「虛擬廚房」外送新品牌，以「虛實並進」、雙管齊下策略布局，為集團創造更多元營運動能與新的成長曲線。

徐承義強調，虛擬廚房不只是餐廳廚房的轉移，虛擬廚房的成功關鍵必須奠基於「產品創新」與「研發創新」。「這是瓦城的強項」，徐承義表示，瓦城已建構全台最大、生產與研發效率最強的東方爐炒廚房連鎖化系統，能根據不同客層與市場，生產製作出各種東方口味菜色，同時連鎖化、規模化，並可針對外送市場客製化各種菜餚，傳遞「經濟」、「美味」與「便利」兼具的餐飲消費體驗，進而達到滿足消費需求、開創外送商機與消費頻率，以及為集團創新營收的「3贏」新局。

台灣餐飲市場熬過疫情重創期，民眾回歸正常生活，外出用餐及消費意願加速回溫，內需消費出現報復性彈升，以內需市場為主的餐飲業復甦力道最為強勁，瓦城泰統（2729）今年前9月累計營收34.15億元，年減幅度收歛至個位數，表現較王品、六角、漢來與美食KY亮眼，第三季營收達12.88億元，創歷史新高。證明瓦城在中國市場採的汰弱留強、優化體質重整門市的布局策略奏效。目前瓦城在大陸留下的6家門店，從疫情趨緩至今營運表現平均皆有一成以上成長。

展望後市，第四季為傳統餐飲旺季，加上百貨公司周年慶啟動，並接續迎來聖誕、跨年、尾牙等聚餐商機，法人看好，自今年2月以來即憑藉穩健營運體質，及創新的數位服務力抗疫情影響，並成功將逐月累計營收年減幅度控制在個位數的瓦城，營運成長與獲利均可望穩定向上。

年初新冠疫情爆發，瓦城泰統即在徐承義領軍下積極貫徹三大方針因應，在這波經濟考驗中站穩腳步。瓦城的「抗疫三部曲」是：1.加強餐飲細節管理，保障員工安全，確保客人用餐品質與安心美味，全面守護顧客，增加品牌信賴感。2.樽節成本，嚴格進行成本控管，力求毛利率仍維持在50%以上。3、積極創新開源，憑藉研發優勢，從今年3月起開始佈局外送、外帶市場，部分分店更轉型投入『品牌虛擬店』的發展。

因應消費需求轉變，瓦城泰統積極發展轉型，推出《點來速 把美味帶回家》外帶服務，擴大銷售管道，服務上線後第一個假日訂單創下超過300組，獲得忠實顧客好評。目前旗下全品牌提供外帶外送服務，自疫情爆發以來，瓦城整體外帶和外送業績成長。

此外，為更有效運用會員數據，精準掌握消費族群的喜好及輪廓，近期瓦城再推出全新官方數位平台，將LINE官方帳號全新升級成「wa10瓦城」，短時間即迅速累積48萬會員。從瓦城內部觀察，部分商圈區域外帶外送業績表現特別亮眼。徐承義看到機會點，於3月首度發展「品牌虛擬店」，利用既有的廚房資源，發展多品牌外送服務，將部分獨立分店進行轉型。例如將瓦城安和店二樓重新改造，透過專業的廚藝團隊重新研發、拆解、整合，在60天就打造出全新SOP，並且可同步提供『瓦城』、『瓦城Express』與『非常泰』外送訂單服務，光9月單店外送外帶業績即佔該店營收逾3成。

5月起疫情趨緩，瓦城泰統於安心用餐、穩健展店持續挺進，長徐承義說，瓦城一向高度重視食安與餐廳廚房的餐飲衛生管理，集團從2008年起，開始推動『廚房執行力評鑑』，透過專案團隊，嚴格檢視包含作業區安全檢視、物料品質管理、清潔維護、生產和庫存管理、菜色成品檢視、還有設備效能等六大面向，共計594項檢驗項目，為顧客用心把關安心用餐環境。

看好下半年營運力度持續向上，瓦城泰統也加速展店計畫，截至2020年9月，總店數已達到136家，將依循各品牌既定發展策略，精準轉移既有店址、佈局重要熱門商圈的蛋黃區，今年度「時時香」已達成六都布局與10家分店的新里程碑、YABI KITCHEN第二家分店也將在年底前與消費者見面。延續Q3好成績並受惠於市場持續回溫，瓦城集團各餐飲品牌新開門店週末假期平均翻位率達5次以上，進入10月全台百貨週年慶熱烈展開並強力促銷集客，加上邁入年底聚餐旺季，法人看好，瓦城全年營收、獲利仍可望維持高檔水準。

瓦城泰統現為全台最大東方餐飲連鎖集團，過去營運績效皆踏著穩健的步伐向上，EPS每年維持正向成長、現金股息配發率近五年來平均接近90%。徐承義表示，進入後疫情時代，瓦城除持續拓點展店，也將投入新型態『虛擬廚房』餐飲服務，在實體門市或虛擬廚房，都將全力打造更貼近市場需求的服務體驗。徐承義並強調，瓦城過去成功建置全球獨創的『東方爐炒廚房連鎖化系統』，成功複製程序繁複之東方菜色，未來也期許能以打破市場的領頭羊角色，持續耕耘現場服務與便利的外帶、外送服務，樹立經營典範與國際化實力。

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