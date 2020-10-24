統一獅昨晚擊敗富邦悍將強投索沙，目前已確定至少有季後賽可打，今日要挑戰最後的「大魔王」中信兄弟，贏球就能在自家封王、輸了還要跟樂天桃猿打季後挑戰賽。近年來台南球場成了客隊的「福地」，兄弟上半季封王也是在台南拋彩帶，統一獅今日要力阻黃潮再現，也要拚隔11年於主場拋下橘色彩帶。

台南棒球共產生過12座季冠軍，不過僅有3次是統一獅在自家封王，上一次已經是2009年上半季，台南球場已經11年沒看過橘海。中信兄弟今年上半季也是在台南球場封王，統一獅當然不想看同一隻隊伍在自家主場一年撒野兩次，昨日賽後代總教練林岳平表示，將會派出泰迪或布雷克兩名洋投2擇1先發。

這場比賽對統一獅相當重要，贏了封王、輸了還要跟桃猿打挑戰賽，夜長夢多，下半季獅猿戰打成10勝10敗平手，兩隊勢均力敵，難說在短期比賽誰會佔比較大優勢。

統一獅昨日靠猛威爾一夫當關完投9局，牛棚又能再多休一天，基本上投手戰力十足，今日可押上兩洋投撐完比賽，泰迪本季僅對兄弟2場不過都拿下勝投，且合計12局沒失掉任何分數，兄弟打者對他還不算熟悉；布雷克對兄弟4場拿2勝1敗，3隊中布雷克對兄弟投最好，自責分率4.38。

(中時 )