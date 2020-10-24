全台店數最多的手搖飲料「清心福全」，被控從2016年起涉嫌勾結空杯製造商「大隆保麗龍」，除協助對方短報回收清除處理費3億5555萬多元，大隆也開假發票回報清心福全逃漏稅4764萬餘元，被高雄地檢署依詐欺、違反稅捐稽徵法等罪起訴後，剛接班3年、年僅33歲的清心福全執行長趙啟宏在律師的陪同下，24日首度親上火線澄清，除全面撇清責任外，也強調未來將要求合作廠商盡到繳納處理費的責任，更期許5年內能夠全面汰換保麗龍杯。

趙啟宏表示，目前清心福全在全台共有946家加盟商及門市，除台南市、新北市、台北市及嘉義縣市，已全面停用保麗龍杯，改用發泡紙杯或PP透明杯、環保杯之外，其餘縣市仍在使用保麗龍杯，比率約占5至6成。

全台店數最多的手搖飲料「清心福全」涉嫌勾結保麗龍杯製造商被起訴，台南地區的加盟商早已停用保麗龍杯。（洪榮志攝）

趙啟宏指出，清心福全加盟商所使用的保麗龍杯，都是由店家直接向長期配合的大隆進貨，清心總公司僅向大隆收取商標授權、催收帳款等服務費，絕對沒有從中「賺一手」。此次大隆沒有依《廢棄物清理法》誠實繳納「容器回收清除處理費」，導致清心福全無端被殃及，該公司除表示遺憾，也會視案情發展，再決定是否與大隆解除合作關係。

清心福全委任律師陳文禹也說，大隆並非清心福全旗下的關係公司，僅是生意上往來的業者，因此無法實際查驗是否依法如實繳納費用；同時，杯品買賣也是由大隆直接供貨給清心福全的加盟店，清心福全並無從中賺取價差費用，為配合檢調釐清，清心福全還主動請會計師協助查核所有過去帳目，經發現遺漏、尚未繳納的營業收入7000多萬元後，已主動在9月間向國稅局申報並繳稅1500多萬元完畢。此外，針對受大隆牽連被起訴，清心福全也會在法院審理時，說明、澄清事實，方便院方釐清法律責任歸屬。

趙啟宏認為，此次清心福全無妄受災，為求與上、下游業者都能善盡社會責任，日後清心福全也將審慎評估，在與廠商簽約時，除將主動簽訂相關書面協議，要求合作業者務必盡到繳納相關回收清除處理費的責任。

此外，趙啟宏還強調，清心福全創業至今33年，將持續積極主動配合政府環保政策，致力減少塑膠、保麗龍等材質的使用，希望5年內能全面汰除使用保麗龍杯。

(中時 )