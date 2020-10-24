朱延平送上花籃。（李承陽攝）

徐楓送上花籃。（李承陽攝）

艾成一早即現身排練獻唱。（李承陽攝）

已故資深製片人、電影發行人江文雄3日病逝，享年77歲，國寶導演李行24日為他策畫教會追思會，影后甄珍也特地為了江文雄追思會從香港飛來台灣，她形容江文雄是對台灣電影影響很大的電影發行公司老闆，為人幽默、開朗、不會為了省錢影響電影品質，更沒有大小眼，是不可多得的一號人物，「很遺憾失去50年的老朋友。」

甄珍還說，以前拍電影的年代，演員很少有機會跟老闆一起吃飯，但自己跟江文雄在美國常一起聚餐，往後兩人即維持好友誼，今也才會特地來送好朋友最後一程，另江文雄病逝前，她1年半前還有和對方聚會，去年也有來台探病。甄珍預計11月1日返回香港，期間她還會參加周丹薇的創作畫展。

李行則說以前很多人拍電影，有江文雄大家才能周轉，「他的發行對國片有很大的力量。」今赴追思會的影人還有胡錦、喜翔，另有教會成員艾成獻唱詩歌。徐楓、朱延平、劉家昌則送上花籃致哀。

(中時 )