基隆市在這個週末假期非常熱鬧，除了色彩屋光雕搶先登場外，和平島電音趴也將在今晚登場，並且活動為免費入場，自下午4點30分起至晚上9點30分，更邀請到第27屆金曲獎「最佳新人獎」得主謝震廷、R＆B絕美新歌姬孫尤安、饒舌歌手呂士軒、「聲林之王」歌手馮玟璇、反差萌清新小帥哥說唱歌手王煜開YK、「情歌傳唱天后」李翊君之女新生代小才女王敏淳等，大卡司陣容等您來享受。

觀銷處指出，基隆這幾年改頭換面後，許多國際知名品牌也注意到基隆的改變，陸續搶進基隆，吸引各地遊客，除了上週以浪漫光雕展演點亮正濱漁港色彩屋，讓雨都基隆的夜晚充滿浪漫氣氛，這個週末，將以海派的島嶼電音派對，嗨翻整個基隆。

基隆和平島電音趴今晚登場，邀您浪漫24小時，希望能再創當時跨年時的人潮，圖為今年跨年基隆港邊。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆和平島電音趴今晚登場，邀您浪漫24小時，這次活動更邀集許多大卡司陣容。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

觀銷處提醒民眾，今晚活動從下午4點半開始，國際知名電音派對品牌「斯邦奈Spunite」將在和平島公園打造一場熱鬧的電音派對，除了邀請知名電音DJ與各式音樂風格的歌手，基隆市長林右昌也將到場參與，並親自下場與DJ共同演出，展現他另一項不為人知的特殊才藝，讓民眾來一睹為快，此外周邊都有彈性交通管制措施，也請民眾多加注意。

(中時 )