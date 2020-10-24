美利達‧瑪吉斯盃2020彰化經典百K自行車活動今年邁入第十年，卻因新冠肺炎疫情攪局，活動從風光明媚個春天3月延期至深秋；24日清晨，近5千名選手車友在微涼晨光中自溪州公園出發，路線全長115公里，並邀請來奧運國手黃亭茵、及去年全國公路錦標賽冠軍選手盧紹軒參與領騎、共襄盛舉。

彰化經典百K＆單車自我挑戰賽，今天清晨在溪州森林公園台糖地熱鬧展開，彰化縣長王惠美、美利達自行車行銷本部副總鄭文祥都出席與多名來賓一起鳴笛，為參賽為選手加油。活動共計5000人報名參加，並有900多名志工參與協助賽事進行。

邁入第十年的美利達彰化經典百Ｋ單車自我挑戰活動，上午在溪州登場，數千名車友自溪州公園出發，路線全長115公里。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美、美利達自行車行銷本部副總鄭文祥等與來賓一同為選手們鳴笛。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美、美利達自行車行銷本部副總鄭文祥等與來賓一同為選手們鳴笛。（謝瓊雲攝）

車友選手們騎乘路線，從溪州出發後騎經竹塘、埤頭、福興往員林，接著是充滿挑戰性爬坡路段的八卦山脈139線，並跨越南投縣境，經名間、二水、濁水溪北岸產業步道，飽覽彰化獨特的人文風光及八卦山脈沿途的好景致，最後一路騎回溪州公園的會場終點。

王惠美表示，2020彰化經典百K單車自我挑戰活動，今年風光邁入第10年，已屬國內相當受歡迎、且具彰化縣在地特色的單車盛會，路線從溪州公園出發，沿途有彰化的好山、好水、好人情，歡迎來自全國各地的車友好手，感受、體驗彰化之美。

鄭文祥說，今年因為疫情活動延期辦理，經典就是傳奇，感謝所有車友不離不棄，從3月一直等到現在；從全台南、北匯集到彰化來的近5000位車友，令人相當感動，也感謝彰化縣政府、南投縣政府，及所有的贊助廠商及志工，因為許多人的付出，成就這樣一個經典的活動。

(中時 )