【政新鮮】中天換照誰是影武者 羅智強轟：蘇不把阿扁話當話?!

國民黨革實院長羅智強，租下20輛繞經行政院的公車廣告，26日起連續60天、共計1200天，將奔跑大台北地區街頭，呼籲行政院長蘇貞昌不要當關新聞台的民主屠夫。羅智強表示，小強公車曾聲援前高雄市長韓國瑜、台大校長管中閔，如今又挺中天，而他要悍衛的不是別人，而是自己的信念。

羅智強今（24）日在臉書表示，有記者問他，是什麼動力讓他總是在關鍵時刻出錢出力，去幫助需要幫助的人？

羅智強說，小強公車聲援過韓國瑜、管中閔，現在又出來聲援中天新聞台，但其實聲援的不是韓國瑜，是高雄改變的可能；聲援的不是管中閔，是大學自主和學術自由；聲援的不是中天新聞台，是台灣所剩無多的新聞自由。

「我悍衛的並不是別人，而是我自己，是我的信念，是我安身立命的台灣，是我念茲在茲的民主。」羅智強認為自己和還聚在這裡的大家一樣，並不把自己當成局外人，而是把這些受壓迫的、待幫助的人當成自己。

羅智強表示，當對此時正在受壓迫的人袖手旁觀，下一刻受壓迫的將是自己，更重要的是，這些小強公車並不屬於他，而是各位出錢出力打造的，真正路見不平把刀相助的俠客是各位，因此小強公車才能承載著對公道是非的執著，奔跑在大街小巷。

一位記者問我 是什麼動力 讓我總是在關鍵時刻 出錢出力 去幫助需要幫助的人？ 像個路見不平拔刀相助的俠客 我的小強公車 聲援過韓國瑜 聲援過管中閔 現在又出來聲援中天新聞台 為什麼？ 其實 我聲援的不是韓國瑜 是高雄改變的可能 我聲援... 由羅智強發佈於 2020年10月23日 星期五

(中時新聞網)