北市復興南路、捷運大安站附近，23日晚間7時驚傳槍聲，警方調查，是一輛黑色賓士車與一輛由鄧姓被害人駕駛的車爭道發生行車糾紛，賓士車駕駛竟下車，企圖將鄧男拉下車，並掏槍往一旁的分隔島灌木開了一槍，隨即開車離去。

捷運大安站行車糾紛開槍 警逮1嫌起獲槍支。

警方根據車牌及調閱監視器畫面，前往新莊將29歲曾姓嫌犯逮捕，起獲一把作案用改造手槍，目前正在偵訊追查槍支來源中。

(中時 )