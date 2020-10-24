捷運大安站行車糾紛開槍 警逮1嫌起獲槍支 12:182020/10/24 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市捷運大安站附近，昨晚傳出槍擊案，警方已逮捕嫌犯到案。（林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市復興南路、捷運大安站附近，23日晚間7時驚傳槍聲，警方調查，是一輛黑色賓士車與一輛由鄧姓被害人駕駛的車爭道發生行車糾紛，賓士車駕駛竟下車，企圖將鄧男拉下車，並掏槍往一旁的分隔島灌木開了一槍，隨即開車離去。 捷運大安站行車糾紛開槍 警逮1嫌起獲槍支。 訂閱影音： 中時新聞網 警方根據車牌及調閱監視器畫面，前往新莊將29歲曾姓嫌犯逮捕，起獲一把作案用改造手槍，目前正在偵訊追查槍支來源中。 (中時 ) #賓士車 #警方 #駕駛 #槍支 #捷運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷運大安站行車糾紛開槍 警逮1嫌起獲槍支 12:182020/10/24 社會 北市捷運大安站出口行車糾紛 賓士男當街開槍民眾紛走避 20:192020/10/23 社會 轉彎未讓直行車 中壢街頭爆肢體衝突 11:252020/10/24 社會 捷運綠線將通車 盧秀燕籲加強宣導公車調整 17:432020/10/23 生活 想到斷軌 台鐵最美電聯車抵花蓮 交部官員笑不出來 13:482020/10/24 生活 盜伐林木集團1條龍 下訂單親送到府遭破獲 15:232020/10/23 社會 軍車變換車道不慎擦撞轎車 交通打結1小時 14:272020/10/23 社會 台鐵嘉義 南靖路段鐵道旁驚見屍體 雙向列車受影響 13:042020/10/24 社會 全台第一輛香氛列車在淡水 淡海輕軌「輕軌香」票選活動24日開跑 13:192020/10/23 生活 相隔不到5分鐘 花蓮新城鄉晚間連2起死亡車禍 22:232020/10/23 社會 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 神級正妹出沒球場！「長腿＋乳控」男球迷驚喊：想陪她看球 - 社會 貓纜動物園站傳意外！女20公尺高平台墜落 搶救不治 - 社會 岳父母開出「客家習俗」嫁女 男友崩潰發問 網揭暗黑真相 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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