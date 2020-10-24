農委會主委陳吉仲應新竹市長林智堅之邀，到新竹市來場美味摃丸之旅，提及民眾最關心美豬進口的衝擊，陳吉仲除宣布百億基金明年實施，下月開始開放店家申請台灣豬標章。此外，桃竹苗停灌風波不止，竹縣北埔峨眉農田未列停灌區，農民含淚痛訴，陳吉仲則承諾一個禮拜內解決問題。

陳吉仲與林智堅兩人穿上圍裙扮裝型男主廚，陳吉仲大讚後腿肉做的摃丸最好吃，農委會為表達對消費者負責的態度，下月起開放有商業登記或有稅籍登記的店家申請台灣豬標章，傳統市場也會盡快公布辦法，未來看到台灣豬標章，代表所用豬肉不管生鮮貨加工品，絕對是國產豬。

新竹市長林智堅（右）帶著農委會主委陳吉仲一路品嘗新竹在地美食。（邱立雅攝）

今年6月起，台灣從口蹄疫區轉為非疫區，台灣外銷豬肉與生鮮加工品，相較去年同期增加6、70％，約有2000多噸的生鮮跟加工豬肉出口，有6家大型食品業者可外銷日本、新加坡，外銷美國則正在申請中，農委會樂意配合新竹市將新竹摃丸銷往世界。

針對萊豬恐衝擊台灣豬市場，讓國民黨與公民團體下月將走上街頭抗爭，陳吉仲表示「不用這麼辛苦」，他將會到各產區跟農民溝通，在蔡英文總統及行政院長蘇貞昌要讓產業升級的政策下，百億基金已確認明年全面實施，農民們無須麻煩上台北，他會去每個鄉鎮產區做溝通。

陳吉仲同時公布最新數據，今年所有豬肉進口量約有4萬多公噸，比往年同期減少3成3，他重申，自己對台灣豬有信心，只要了解台灣消費者飲食習慣，7成傳統市場使用溫體豬，不受進口影響。陳吉仲認為明年1月起所有餐飲業、市場交易場所全部要標示產地來源國，把開放美豬帶來的影響降到最低。

此外，桃竹苗大幅度停灌，但新竹縣的北埔峨眉兩地因處非停灌區，因水情嚴峻，不只無水更無補助，不少農民眼睜睜看稻米幾近枯死，含淚痛訴慘狀。陳吉仲承諾會去實際去現場視察，他強調，只要不是經濟部水利署公布停灌範圍但遭到影響的任何地區農民，農委會會全力照顧，一個禮拜內解決問題。

面臨為56年有史以來首度沒有颱風帶來大量雨水的危機，桃竹苗水庫集水區降雨量平日的3到4成，短缺6成，造成今年是1947年以來，所有水庫以來集水量第3低。陳吉仲指出，將針對非灌區啟動天然現金災害救助，並同步啟動有機質肥料補助，所有改良場將辦超過130場宣導座談會，用最快速度照顧農民，把損失降到最低。

(中時 )