兩岸發展研究基金會董事長丁守中今召開記者會，拋出東西德「一國兩府」模式，解決兩岸僵局。與會學者均認為當前兩岸非常凶險，文化大學社科院院長趙建民說，兩岸面臨「準戰爭邊緣」。淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，現在兩岸當務之急是趨合避戰，有關兩岸談判問題要等美國大選完看能否重開談判之門。

趙春山指出，過去諸多兩岸整合的主張到目前為止都沒有共識，「一國兩府」是否可行需要有條件配合，包括不管任何概念都必須經過協商談判，現在無談的氛圍，因此目標是創造和平協商氣氛，但他也坦言，現在兩岸最重要是避險，趨合避戰是當務之急，等美國大選完看兩岸能否重開談判之門。

台大政治系名譽教授包宗和指出，現在兩岸最大問題是談都談不起來，只有戰機在天空接觸，瀕臨戰爭邊緣，非常凶險。

包宗和認為，以政治現狀的基礎談，達成共識可能性就愈大。他建議，「統一」詞彙太敏感，或可用「統合」，在不破壞現狀下統合，不讓渡主權的統合就是「邦聯」，如大英國協、過去蘇聯崩解時的獨立國協，組成國都擁有主權；比邦聯更進一步則是歐盟模式，成員部分讓渡主權。這兩種模式都是統合，且沒有破壞現狀。

(中時 )