救國團為配合31日團慶，今（24）日上午10許在三重區綜合運動場向日葵廣場舉行「公益不停步‧臺灣齊守護」全國公益日連線活動，救國團在現場捐出8萬元及 2輛復康巴士，另外也向外界公益勸募，預計明年3月可募到115萬元，為社會公益盡一份心力。

救國團在現活動中捐出8萬元給中華民國自閉症總會、中華視障安養協會、中華民國關懷心臟病童協會、脊髓損傷潛能發展中心等4個台北市弱勢團體，並從9月份開始向各界公益勸募，預計到明年3月可募到115萬元，將捐贈給台灣各縣市弱勢團體及社福機構。

救國團表示，自今年年初爆發新冠疫情以來，救國團各項工作也遭受巨大影響，但愛心無假期，公益不能停」，截至10月共辦理39場次「守護記憶，樂活健康」主題活動、7場次青少年生命教育宣導、18場身障者陽光之旅、17場關懷新住民活動及偏鄉孩童服務。更在「義工有愛、熱血台灣」捐血活動募集到 近3萬袋熱血，幫助無數傷患挽救寶貴生命。

救國團主任葛永光表示，現階段救國團以「公益為主的服務型社會企業」為定位，將持續呼籲「人人做公益、時時做公益、處處做公益」，目標是做社會團結最佳的凝結劑，希望民眾們不分黨派、不分族群、不分階級，都能支持救國團的理念，一起以公益服務扶助弱勢，凝聚在地情感，共同守護臺灣的美好。

救國團洪淳逸主任委員上台表示，救國團有一群義工，平時默默的為人群服務，2018年第一次捐贈他率先捐款20萬元，本來想募集1輛復康巴士，結果短短三個月間，共獲得791位義工及善心人士的響應，最後募得277萬元，最後以「救國團義工新北1號、2號」共同捐出。

新北市政府副市長吳明機表示，感謝新北市救國團的所有義工朋友們，這次受贈的2輛復康巴士是新北市第573、574輛，將會善加利用為身心障礙者提供就醫、就學、就業所需的交通接送服務。

(中時 )