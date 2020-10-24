曾在私立大學擔任副教授的陳姓男子，在臉書假冒國中女生，分別與3名國小男女童互加好友後，先私傳女性裸照給對方獲取信任，再要求對方回傳裸照供他觀看。陳某被查獲後，雖辯稱因為對自己的外貌有自卑感加上壓力大所致，深表悔意，台南地院仍依以詐術使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪，判刑7年8月。

檢警發現，去年3月間，陳某先誘騙1名小四女童，3次以手機拍攝裸露胸部、下體合計7張照片給他；去年12月上旬，再以同樣手法誘騙另名小六女童，5次拍攝裸露胸部、下體合計21張照片給他；同年12月中旬，又誘騙1名小六男童，3次拍攝裸露下體合計12張照片，直到家長發現後報警處理。

檢警查出，陳某在台北市的住處，以臉書社群平台附載messenger通訊軟體，並暱稱「林X」帳號傳送私訊給3名受害男女童，佯稱是國中女性，還先傳送不詳女性的裸照給對方，待獲得信任後，再誘騙他們分別自拍裸照，再以messenger通訊軟體傳送給他觀看。

審訊時，陳某坦承犯行，也深表悔意。辯護人則說，陳因對外貌有自卑感，加上從事教職期間因壓力及自卑感壓迫，為求刺激才產生歧念犯下此案，除與1名女童達成和解，男童也表示不願意追究，請求法官酌減其刑。

不過，一審仍認為，陳某先前在大學從事教職，受高等教育，社經條件相對較高，如有性需求或有壓力、心理因素需排解、抒發，依其智識程度、經濟條件，應有能力選擇合法、有效管道；但陳卻利用網路上難以查證真實身分，明知被害人均僅為國小學生，身心尚在發展、對於性觀念懵懂，思慮也未及成年人周詳，假冒國中女性以鬆懈被害人心防，並恣意要求被害人製造猥褻行為的數位相片供其滿足私欲，不足引發社會同情。

合議庭審酌，陳的教育程度不低，卻不知潔身自愛，僅為求一己性慾、壓力發洩，竟以詐術使未滿12歲兒童拍攝猥褻數位照片供己觀賞，對被害人身心健康危害至鉅，也嚴重敗壞社會善良風俗，惡性非輕，觸犯3起以詐術使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪，分別處刑7年4月、7年4月、7年2月，應執行7年8月，全案可上訴。

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(中時 )