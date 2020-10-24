一名18歲男子因為太衝動可能成了「小新郎」！這名男子在網路發文表示，因為與女友的父母吵架，竟衝動嗆說：「要聚你女兒」，沒想到對方竟然當場答應，要他 「準備見親戚提親」，讓他不知如何是好的說：「我還年輕，不知怎麼跟家裡開口」。文章一出引起網友蓋樓討論。

原PO在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「做人不要太衝動」的文章，表示自己18歲，女友17歲，某日跑去女友家跟她爸媽吵架，還嗆聲：「要娶你女兒」，沒想到女友的爸媽竟然同意，最後結局變成「後天要去見女友的親戚們」。原PO還道出他現在窘境「我還年輕啊！不知道要怎麼跟家裡開口」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「愛情來的太快就像龍捲風」、「看來是個金龜婿」、「幫上香」、「逞一時口快，真的活該」、「此事你只能自求多福」、「敢作敢當啊，頂多娶完先不生，等經濟能力上來再生啊，不然就承認你只是出一張嘴，放女方一條生路」、「拿出你跟她家人提親的魄力！僅此而已！幾歲不是重點」。

(中時新聞網)