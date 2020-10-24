正值美保守派陣營窮追猛打民主黨候選人拜登兒子韓特（Hunter Biden）「電郵門」事件之際，竟意外扯出案外案。據一向支持川普的《福斯新聞》獨家取得的電郵並指出，先前曾遭爆與韓特進行合資的陸企「華信能源」不僅與與拜登家族有商業往來，多位民主黨大咖也在這項合資中的「重點接觸人物」名單中，其中包括拜登競選搭檔賀錦麗。

報導指出，報導指出，這封由拜登的哥哥吉姆·拜登（Jim Biden）於2017年5月15日寄出標題為「第一階段的國內接觸對象／計畫」的電子郵件中，註明有多位民主黨大咖在名單上，除了賀錦麗之外，還包括參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、參議員范士丹（Dianne Feinstein）、參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。

不過《福斯新聞》也強調，這封寄給與韓特「郵電門」相關的鮑布林斯基（Tony Bobulinski）、吉利爾（James Gilliar）與華克（Rob WalkerW）等同夥人，但與韓特筆電中的電子郵件並無相關，且目前也不清楚名單中的「目標對象」民主黨人中，是否曾與其聯繫過。

鮑布林斯基曾為美海軍中尉、也是中鷹集團（Sinohawk Holdings）首席執行長，他曾於22日最後一場總統辯論前夕特別開記者會說明先前爆料的韓特郵件為真，並稱拜登涉入他兒子的外國商業交易，且韓特對「有潛力的交易，他經常詢問父親意見」。

對於相關爆料，拜登陣營表示拜登早已公布個人稅務資料與財務報告，並未涉及任何在陸投資，對於《福斯新聞》獨家取得的電子郵件也拒絕評論；賀錦麗辦公室拒絕《福斯新聞》的置評請求。

(中時新聞網)