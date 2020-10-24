黃昆輝教授教育基金會今(24)日舉辦記者會，公布國人教育價值觀追蹤調查結果，近9成國人認為，對國際競爭和全球化潮流，我國應該把英語列為第二官方語言，並且隨著政治社會氛圍趨向，受訪民眾有66.6％同意，國小到高中職的課程內容，應該以台灣為核心，培養學生對台灣的地理、歷史、文化有完整認識。

黃昆輝教授教育基金會表示，2018至2020年的兩次調查期間，正值12年國教新課綱上路、高中與大學入學考試大幅改變，因此進行民調，發現民眾認定補習重要性的比率增加，值得教育當局重視。

本次教育民調共包含六大項目，第一是民眾相信補習對就讀好學校是重要的，比率增加，即53.3％的民眾認為，為了讓家裡的孩子就讀一所好學校，補習是重要的。

第二則是民眾反映重視一技在身，且超過半數會為孩子選擇就讀科技大學。87.7％的民眾同意「學得一技之長比擁有家財萬貫重要」。若孩子高中或高職畢業，同時有選擇就讀普通大學或科技大學的機會，55.7％的民眾表示會為孩子選擇科技大學，僅23.4％的民眾會選擇普通大學。

第三是民眾支持台灣教育應該大幅改革，由知識教育轉變成思考教育，當中高達84.9％的受訪民眾贊同，為了迎接新科技時代的來臨，台灣的教育應該大幅改革，由「升學導向」的知識教育轉變成「問題解決導向」的思考教育。

民調第四大發現則是逾7成民眾認為，國民教育階段應培養學生品格特質及判斷能力，第五項民調結果，

則是超過6成民眾支持國民教育階段課程內容應以台灣為核心，受訪民眾有66.6％同意「國小到高中職的課程內容，應該以台灣為核心，培養學生對台灣地理、歷史、文化有完整認識」，有30.1％則不同意。

最後則是近9成民眾支持將英文列為第二官方語言，其中88.1％的受訪民眾贊同，面對國際競爭和全球化潮流，我國應該把英語列為第二官方語言，僅9.0％不同意。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，這次調查結果顯示有53.3％民眾認為「補習對於孩子就讀一所好學校」是「重要的」，與107年的調查(45.3％)比較，增加了8％，足顯民眾對「補習」的依賴程度更重了，這值得我們省思，也宜進一步了解其成因。

黃昆輝提到， 另有兩題在兩個年度的調查結果頗為一致，且同意的百分比都相當高。「把英語列為第二官方語言」，「同意」的民眾2018年佔87％，2020年佔88.1％。「教育應該大幅改革成為『問題解決式』思考教育」，同意的民眾2018年佔81.9％，2020年佔84.9％。

黃昆輝指出，這兩項問題都涉及我國應加速改革的教育問題，調查結果顯示，絕大多數民眾都表贊同，昆輝認為有這麼高的民意支持，我們的教育主管當局應放膽邁開大步推動改革。

黃昆輝教授教育基金會指出，本次調查，調查時間為2020年9月27日至9月29日，以中華電信台閩地區電話號碼簿建置電腦資料庫(玉碼系統)作為抽樣清冊，進行系統抽樣調查，有效樣本數為1070人，在95％信賴水準下，抽樣誤差值為正負3個百分點。

(旺報 )